Secretarias funcionarão em plantão todas as terças e quintas-feiras até o fim de janeiro, começando nesta terça-feira (16), das 8h às 12h - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/01/2024 23:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), abrirá as unidades escolares para atendimento em ações como obtenção de documentos, realização de transferências, esclarecimento de dúvidas, dentre outros. As secretarias funcionarão em sistema de plantão todas as terças e quintas-feiras até o fim de janeiro, começando nesta terça-feira (16), das 8h às 12h.

A coordenadora dos Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGE), Marcela Rezende, detalhou mais sobre os plantões. “Nos dias 16, 18, 23 e 25 de janeiro as escolas estarão à disposição da população. Geralmente os pais precisam de alguma documentação com urgência para levar a outras unidades ou querem tirar dúvidas. Por conta disso, profissionais estarão nas secretarias para atender quem procurar as unidades”, informou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, enfatizou que esse serviço de plantão antes de retornar o período letivo é mais uma iniciativa que demonstra a consideração que a Educação tem com os alunos, pais e responsáveis. “É extremamente importante que tudo transcorra da melhor forma antes da volta às aulas”, frisou Marcus.