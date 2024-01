Festividade reuniu cerca de 4 mil pessoas na Praça Prefeito Marcello Drable, no bairro Vila Nova - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 15/01/2024 10:48

Barra Mansa - A tradicional Folia de Reis e São Sebastião da Água Comprida, no bairro Vila Nova, garantiu um dia de diversão para a comunidade, neste domingo (14). A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realizou a festividade, que reuniu cerca de 4 mil pessoas na Praça Prefeito Marcello Drable. O evento faz parte da manifestação popular que celebra o Dia de Reis - 6 de janeiro.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, esse evento é um dos mais importantes e tradicionais da cidade. “A Folia de Reis e São Sebastião abre nossa agenda de atividades culturais do município. É uma atividade religiosa, que já se tornou tradição forte da cidade. Nossa folia é diferente das outras cidades, pois seguimos até o dia 20, homenageando, além dos foliões, o padroeiro da cidade. Estou muito feliz em poder participar mais um ano deste evento”, disse Bravo.

A moradora do bairro, Alice Silveira, de 34 anos, disse que desde criança participa desta folia e hoje leva os filhos para o evento. “É uma tradição. Minha mãe me trazia quando eu era criança e hoje venho com meus filhos. É um carnaval fora de época, diversão garantida. Agradeço às autoridades por manterem essa festividade que alegra nosso domingo”, ressaltou a moradora.