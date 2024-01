Evento foi realizado na manhã desta quinta-feira (18), nas dependências da unidade, no bairro Barbará - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 18/01/2024 19:16

Barra Mansa - A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e o secretário municipal de Educação, Marcus Barros, marcaram presença no encontro anual de parceiros do Sest Senat. O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira (18), nas dependências da unidade, no bairro Barbará.

A reunião serviu como oportunidade para estreitar laços e construir novas parcerias entre a organização e a Prefeitura. Com o intuito de celebrar as conquistas do ano de 2023, o encontro também contou com a apresentação das metas e propostas da unidade para 2024. Fátima Lima, agradeceu o convite feito pelo Sest Senat. “É com muita honra e carinho que estamos presentes aqui nesse encontro de parceiros. A relação entre Prefeitura e Sest Senat sempre rende boas ações e eventos para a população do nosso município, tanto no âmbito educacional quanto no profissional”, ressaltou.

Já Marcus Barros comentou sobre novos projetos da parceria para 2024. “Neste ano temos dois objetivos importantes. Um deles é buscar convênio para os servidores municipais utilizarem o espaço da unidade. O outro é referente aos cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltados para formação do transporte”, explicou.

Também estiveram presentes o coordenador da Compod (Coordenadoria Municipal de Política Públicas sobre as Drogas), César Thomé; o coordenador da Escola Vocacionada a Música, Giliade Lima; e a vereadora Luciana Alves.