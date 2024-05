Prefeito Rodrigo Drable e vereador Furlani estiveram nos dois locais nesta sexta-feira (10) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (10), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou o início de duas obras que trarão grandes benefícios à população de Barra Mansa. O chefe do Executivo foi acompanhado pelo vereador Luiz Furlani e pelo secretário de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho.

A primeira visita realizada pelo prefeito envolveu o início dos trabalhos de reforma e cobertura da quadra do bairro Vila Delgado. “É um compromisso antigo que nós tínhamos com as crianças da comunidade. Agora eu, Furlani e vários amigos podemos colocá-lo em prática. Sou muito grato à Secretaria de Planejamento Urbano e ao nosso secretário Eros dos Santos, que tem feito um esforço enorme para que todas as obras planejadas aconteçam. Deixo meu abraço carinhoso a cada morador da comunidade”, disse Drable.

O vereador Luiz Furlani relatou a emoção de participar da transformação do bairro. “É um motivo de muita alegria estar aqui na Vila Delgado. A reforma e a cobertura da quadra são um sonho antigo das crianças e da comunidade. Hoje estamos acompanhando o início dessa transformação que vai ocorrer na localidade. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Drable e a equipe do Planejamento Urbano. Nós seguimos trabalhando e levando muitos avanços para toda a nossa cidade”, afirmou.

Em seguida, o prefeito e a equipe estiveram no Hospital da Mulher, localizado no bairro Ano Bom, onde foram acompanhados pela enfermeira e diretora da unidade, Priscila Dotta. Em uma parte do local já começaram as obras para a instalação do futuro Hospital dos Olhos de Barra Mansa, que vai contar com quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, sala de pré-consulta, recepção, sala de espera e outras melhorias, como banheiros com acessibilidade.

Drable reforçou a importância do novo espaço para o atendimento oftalmológico, assim como seu compromisso de garantir que o município ofereça serviços de saúde que sejam referência na região e no estado.

“Barra Mansa terá uma estrutura própria, pensada e planejada para realizar as nossas cirurgias oftalmológicas. Isso será um grande ganho para a cidade, porque nós teremos economia e ganho de atendimento em escala. Muito mais gente terá sua vida sendo melhorada pela qualidade da visão. É um grande orgulho e uma satisfação imensa e eu tenho certeza de que será mais uma conquista para a saúde de Barra Mansa, para fazer com que a nossa seja a melhor do estado do Rio”, apontou o prefeito.

Furlani também destacou a importância da obra. “O nosso Hospital dos Olhos é uma demanda antiga da população e é tão sonhado por aqueles que necessitam de uma cirurgia de catarata, que têm problema de visão. As obras já começaram e em breve nossa população vai ter um espaço exclusivo em nossa cidade para cuidar de seus olhos. Parabéns ao prefeito Rodrigo e toda a equipe da Secretaria de Saúde”, disse Furlani.