Campanha segue até o dia 15 de junho, com recolhimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hArquivo/CCS PMBM

Barra Mansa - Com a aproximação do inverno, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), iniciará, na próxima segunda-feira (13), a tradicional 'Campanha do Agasalho' para arrecadação de vestimentas que serão destinadas à população em situação de rua no município.

As doações serão recebidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), localizado na sede da Assistência Social, no Centro. A campanha seguirá até o dia 15 de junho, sendo o recolhimento feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, enfatizou como a doação de itens em bom estado faz a diferença na vida de muitas pessoas. “É essencial que as pessoas se conscientizem na intenção de atenuar esse momento, proporcionando mais conforto para essas pessoas em vulnerabilidade social, nos dias mais frios. O principal objetivo é ajudá-las a enfrentar o inverno com mais segurança e dignidade”, afirmou.

O gerente de Proteção Social Especial do Centro POP, Thiago Félix, falou sobre a importância de proporcionar proteção contra o frio à população vulnerável durante o período mais frio do ano. “Através dessa campanha, as doações podem fazer a diferença e permitir um bem-estar maior no inverno. Doar roupas, além de ser uma boa ação, é uma ótima maneira de ajudar pessoas em necessidade e contribuir para a sustentabilidade”, comentou.

De acordo com a coordenadora do Centro POP, Kênia Machado, a campanha é uma oportunidade da população dar utilidade para vestimentas que estejam paradas. “Com a chegada do inverno, a população em situação de rua enfrenta condições adversas devido ao frio intenso. A participação e colaboração dos munícipes é essencial para que a Campanha do Agasalho leve respeito, amor e solidariedade ao próximo”, frisou a coordenadora.

Centro POP

O Centro POP realiza atividades diárias para pessoas em situação de rua, tanto em grupo quanto individuais, além das abordagens sociais. A unidade está localizada no pátio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. O telefone para mais informações é: (24) 3512-5692.