Edição especial de Dia das Mães do ?Sabadão de Compras? será no bairro Vila Nova - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Edição especial de Dia das Mães do ?Sabadão de Compras? será no bairro Vila NovaFelipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 08/05/2024 20:29 | Atualizado 08/05/2024 20:32

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai promover neste sábado (11) a edição especial de Dia das Mães do ‘Sabadão de Compras’. O evento será realizado na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, entre 9 e 17 horas.

O ‘Sabadão de Compras’ contará com a presença de personagens infantis, das 9h às 14h, música ao vivo com Pedro Amaral (14h às 17h), além de praça de alimentação e brinquedos. A edição tem parceria da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro).

SERVIÇO:

'Sabadão de Compras' edição de Dia das Mães

Data: sábado (11)

Horário: 9h às 17h

Local: Rua Arthur Oscar - Vila Nova