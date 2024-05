Unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (6 a 10 de maio) - Chico de Assis/CCS PMBM

Unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (6 a 10 de maio)Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 05/05/2024 15:26

Barra Mansa - O Restaurante do Povo Irmã Ruth, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa, segue sendo um sucesso no município. A unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (6 a 10 de maio).

De acordo com a equipe nutricional, o café da manhã, que será servido das 6h30 às 9h, com valor de R$ 0,50, conta com um café preto ou café com leite, além de pão francês, com margarina. O almoço será servido entre 10h30 e 14h pelo valor de R$ 1, enquanto o jantar será das 18h às 20h, também pelo valor de R$ 1.

Confira o cardápio de almoço e jantar abaixo:

Segunda-feira (6)

Almoço: Mix de folhas, pepino, almôndega bovina, espaguete alho e óleo, arroz branco e feijão carioca

Jantar: Mix de folhas, pepino, suíno a xadrez, farofa rica, arroz branco e feijão carioca

Sobremesa: Doce tablete

Suco: Morango

Terça-feira (7)

Almoço: Almeirão, tabule, iscas de fígado, polenta, arroz colorido e feijão preto

Jantar: Almeirão, tabule, escondidinho de peixe, pirão de peixe, arroz branco e feijão preto

Sobremesa: Melancia

Suco: Laranja

Quarta-feira (8)

Almoço: Duo de repolho, beterraba, frango assado, creme de milho, arroz branco e feijão carioca

Jantar: Duo de repolho, beterraba, moela escabeche, polenta, arroz branco e feijão carioca

Sobremesa: Gelatina de limão

Suco: Uva

Quinta-feira (9)

Almoço: Alface, cenoura ralada, cozido bovino com batata, berinjela a pomodoro, arroz branco e feijão preto

Jantar: Alface, berinjela, frango assado, creme de cenoura, arroz branco e feijão preto

Sobremesa: Doce tablete

Suco: Limão

Sexta- feira (10)

Almoço: Acelga, tomate, feijoada, ovos cozidos, farofa de alho, arroz branco e feijão preto

Jantar: Acelga, tomate, hamburguer a pizzaiolo, espaguete ao alho e oléo, arroz branco e feijão preto

Sobremesa: Laranja

Suco: Guaraná

O Restaurante do Povo Irmã Ruth funciona de segunda a sexta-feira, na Avenida Domingos Mariano, no Centro.