Restaurante oferece alimentação a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cadaArquivo/CCS PMBM

Publicado 03/05/2024 15:37 | Atualizado 03/05/2024 15:59

Barra Mansa - O Restaurante do Povo Irmã Ruth está prestes a completar um mês, no próximo domingo (5), e já passou da marca de 30 mil refeições servidas. Com números expressivos, a unidade funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados) na Avenida Domingos Mariano, no Centro, e vem contribuindo para a mudança da realidade de vida de muitas pessoas. O restaurante oferta alimentação de qualidade a preços populares: café da manhã por R$ 0,50 e almoço e jantar por R$ 1 cada.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, destacou o sucesso alcançado no primeiro mês e destacou a parceria com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos pelo trabalho realizado. "Do dia 5 ao 30 de abril, foram servidas mais de 30 mil refeições, ou seja, 30 mil vezes que nós servimos alimento aos cidadãos. Isso nos enche de orgulho. Gratidão ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, a toda a equipe do restaurante e a você barra-mansense que continua acreditando nesta cidade que a gente tanto ama", disse Drable.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou o empenho dos funcionários da pasta para concretizar o projeto.

“Ficamos muito contentes com tudo que o restaurante está gerando para Barra Mansa. Nossa secretaria trabalha e se dedica pensando no próximo, desejando que ele possa se alimentar dignamente, com um preço acessível, porque sabemos que nem todos podem ter uma boa refeição diariamente. Temos uma enorme gratidão ao prefeito, que se preocupa com a população e tem a política de olhar para o outro e fazer com que se alimente dignamente. Agradecemos também ao governador Cláudio Castro e a toda a equipe do Governo do Estado por nos ajudar a reabrir este restaurante”, disse Fanuel.

Apresentação musical

Nesta sexta-feira (3), o Restaurante do Povo Irmã Ruth terá uma novidade. A partir das 18h será apresentado um concerto musical feito por alunos do Projeto Música nas Escolas, proporcionando um jantar especial a todos os presentes.