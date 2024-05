Drable e Uruan visitaram diversas obras no município, acompanhados de secretários municipais e vereadores - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/05/2024 18:57

Barra Mansa - Na tarde desta quinta-feira (2), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e o secretário de estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra de Andrade, conferiram obras que estão sendo realizadas no município pelo Governo do Estado. Acompanhados de secretários municipais, vereadores e profissionais da empresa que executa os trabalhos, Drable e Uruan visitaram inicialmente a Rua Antônio Luiz Pires, na entrada do bairro Boa Vista II.

Em seguida, o grupo esteve na Avenida Presidente Kennedy, que passa por vários bairros do município e vem recebendo obras de drenagem e pavimentação. Durante a visita, Drable aproveitou para destacar que a calçada está sendo feita no padrão da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e vai contar com um piso tátil.

“A notícia boa é que o asfaltamento da Presidente Kennedy será concluído, algo que é tão esperado por todos nós, com qualidade e com as drenagens necessárias para acabarmos de vez com os alagamentos. É uma obra extremamente necessária e que terá grande impacto na vida dos moradores. Quero registrar meu agradecimento ao secretário Uruan e ao nosso governador Cláudio Castro”, afirmou o prefeito.

Uruan Cintra reiterou o compromisso do Governo do Estado com a Prefeitura de Barra Mansa. “Em breve entregaremos a Avenida Presidente Kennedy totalmente revitalizada. Nossa equipe acompanha constantemente os trabalhos e fiscaliza para que tudo seja muito bem executado. Dessa forma, quem ganha com um trabalho de qualidade é a população”, disse o secretário.

Também presente, o vereador Luiz Furlani destacou a importância das ações em parceria. “O governador Cláudio Castro tem dado uma grande atenção especial para Barra Mansa nos últimos anos e isso tem um grande peso na realização de obras tão significativas para nossa cidade”, apontou.