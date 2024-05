Cronograma está sujeito a alterações em caso de chuva ou vento forte - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 21:51

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue dando continuidade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, a Chikungunya e a Zika. O carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município nas últimas semanas, eliminando os focos do mosquito e, desta forma, evitando que os munícipes sejam contaminados.

Segundo a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a melhor forma de combater a proliferação é impedir e dificultar a reprodução do mosquito. “É essencial contar com a colaboração dos moradores para evitar tudo que possa se tornar um criadouro, como vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo recipientes pequenos, como tampas de garrafas”, destacou.

Millena informou ainda que o produto pulverizado não é prejudicial às plantas, aos animais ou seres humanos, pois é próprio para o mosquito. “Pedimos a compreensão e colaboração de todos para que deixem as janelas abertas quando passar o carro nos picos de horários pela manhã e ao final da tarde quando saem para se alimentar”, concluiu.

Confira a programação abaixo:

- segunda-feira: Nova Esperança, Jardim Primavera - 7h às 11h

- segunda-feira: Roselândia 1 e 2 - 17h às 19h

- terça-feira: Paraíso de Baixo e Paraíso de Cima - 7h às 11h

- terça-feira: Vila Elmira, Vila Natal, Recanto do Sol - 17h às 19h

- quarta-feira: Vila Nova e Água Comprida - 7h às 11h

- quarta-feira: Saudade - 17h às 19h

- quinta-feira: Vila Coringa - 7h às 11h

- quinta-feira: Parque Independência e Santa Rosa - 17 às 19h

- sexta-feira: Bocaininha, Siderlândia, São Domingos - 7h às 11h

- sexta-feira: Roberto Silveira - 17h às 19h

As informações sobre o fumacê também são divulgadas no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.

Denúncias

As denúncias sobre imóveis que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.