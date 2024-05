Agenda contém 12 contatos telefônicos para mulheres acionarem em situações de perigo - Paulo Dimas/CCS PMBM

Agenda contém 12 contatos telefônicos para mulheres acionarem em situações de perigoPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 20:11

Barra Mansa - Nesta terça-feira (30) foi comemorado o Dia Nacional da Mulher e, para marcar a data, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH), através do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e em parceria com a Patrulha da Mulher, realizou a primeira ação de conscientização para a entrega da ‘Agenda Rosa’. O item contém 12 contatos telefônicos que as mulheres podem acionar caso se encontrem em alguma situação de perigo.

As participantes da ação percorreram as avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro. A assistente social e coordenadora do CEAM, Liviane Martins, contou que a iniciativa da caminhada neste Dia Nacional da Mulher surgiu com o objetivo de entregar a agenda para proporcionar mais orientação e segurança às mulheres.

“É uma agenda pequena que pode ser levada na bolsa e na carteira, de forma quase imperceptível. Caso a mulher se sinta em estado de vulnerabilidade, ela logo pode entrar em contato – informou Liviane, acrescentando ainda que foram entregues 200 agendas rosas nesta terça-feira.

A Patrulha da Mulher esteve presente auxiliando na escolta para fazer a segurança. A guarda municipal e coordenadora da Patrulha, Alcilene Novais, ressaltou que não houve necessidade de fazer a paralisação do trânsito, mas isso é feito quando necessário.

“Neste caso viemos acompanhando a caminhada com o carro da Patrulha da Mulher, já que essa ação é importante e necessária para que a mulher saiba que não está só e que tem números para entrar em contato se precisar. Além de entregar a agenda, nós estamos divulgando o equipamento do CEAM”, disse.

Telefones da rede de apoio para atendimento à mulher:

- CEAM: Centro Especializado de Atendimento à Mulher – (24) 3512-5692, (24) 99883-7307

- Central de Atendimento à Mulher – 180

- Defensoria Pública – (24) 3328-4652

- Hospital da Mulher – (24) 3512-0713

- JECRI: Juizado Especial Criminal – (24) 3325-3651

- Patrulha Maria da Penha: Guardiões da Vida – (24) 99251-2382

- Patrulha da Mulher: Guarda Municipal – (24) 99931-8829

- Polícia Militar – 190

- OAB Mulher Subseção Barra Mansa – (24) 3323-4217

- Ouvidoria do Ministério Público – 127

- Santa Casa de Misericórdia – (24) 3325-8300

- 90ª Delegacia de Polícia – (24) 3328-4863