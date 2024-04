25% dos clientes do Saae-BM já optam pelo pagamento das faturas via Pix - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 13:58

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), segue trabalhando com a modalidade do Pix como forma de pagamento das contas de água e esgoto pelos aplicativos bancários e reforçando sua importância e benefícios. O serviço foi implantado no município em abril do ano passado e atualmente são emitidas cerca de 55 mil contas por mês, sendo que 25% dos clientes já optaram pelo pagamento das faturas via Pix.

Para realizar a ação, basta apontar a câmera do seu celular para o código QR presente na conta de água. Após a confirmação, é importante deixar salvo o comprovante. O pagamento pode ser feito por qualquer pessoa que tenha conta em instituição bancária, inclusive bancos digitais.

A coordenadora administrativa e financeira do Saae, Ana Paula Leal, destacou os benefícios desta forma de pagamento para os contribuintes. “O uso do Pix é muito mais prático e vantajoso ao cliente. Basta ter o aplicativo do banco, independente de convênio da instituição bancária junto ao Saae, inclusive os digitais”, disse.

O diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, reforçou a praticidade do pagamento por Pix e a sua rapidez na confirmação do processo. “Além de proporcionar mais praticidade e rapidez no pagamento, sendo possível realizá-lo em qualquer dia e horário, é um método que permite que o valor de uma conta a ser paga seja debitado automaticamente, de forma rápida e segura, gerando um comprovante para prova de pagamento, caso seja necessário. É um grande atrativo para os nossos contribuintes, já que cerca de 25% deles utilizam esse método”, afirmou.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Saae-BM através do telefone: (24) 3512-4333.