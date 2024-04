Inauguração teve a presença do prefeito Rodrigo Drable, entre outros convidados - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 26/04/2024 20:32 | Atualizado 26/04/2024 20:38

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (26), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), inaugurou o sistema de abastecimento e o reservatório de água do bairro Malvinas, na Região Leste. Durante os últimos meses foram realizadas intervenções no Morro do Alecrim, que consistiram em obras de infraestrutura para ampliação da rede de abastecimento e a construção de um reservatório com capacidade para 50 mil litros.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, do diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos (Zeca), do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, além de secretários municipais, vereadores e moradores da região.

Zeca, diretor do Saae-BM, deu detalhes sobre o trabalho realizado no local. “É com muita satisfação que a gente consegue colocar em funcionamento, em prática, esse pedido. Entre o final do ano passado e o início deste ano, o prefeito Rodrigo pediu para darmos uma atenção especial para essa parte mais alta, que tem certa dificuldade de abastecimento de água. E, apesar das dificuldades, nós tocamos o projeto e conseguimos instalar esse reservatório de 50 mil litros, além de uma rede ampliada com 270 metros”, explicou.

Rodrigo Drable expressou a satisfação em realizar a inauguração do novo sistema de abastecimento. "É um dia muito importante porque aqui estamos cumprindo a nossa palavra. Nós enfrentamos uma dificuldade muito grande no ano passado por falta de água, não só na Região Leste, mas também em vários bairros, como o Getúlio Vargas. Tinha mais de 30 anos que não havia investimentos na Região Leste, principalmente no fornecimento de água. São problemas que foram se acumulando e nós tivemos a coragem de pegar pra fazer. Não é fácil, depende de planejamento financeiro e gestão séria. É com esse esforço coletivo que fazemos dar certo”, declarou o prefeito.

Drable ainda aproveitou a ocasião para anunciar novas melhorias no serviço de abastecimento do município. “Na próxima semana nós iniciaremos a Estação de Tratamento de Água da Presidente Kennedy e vamos resolver o problema do abastecimento do Getúlio Vargas e do Vale do Paraíba, além de inaugurar também o novo reservatório na Vila Chico Mendes. E já estamos adquirindo o terreno para a construção da Estação de Tratamento de Água da Região Leste”, informou Drable.

O vereador Furlani falou da importância de garantir um fornecimento de água eficiente para a localidade. “Por mais que o Saae, sempre sendo parceiro, entregasse aqui o caminhão pipa, as pessoas queriam ter a dignidade de ter água na torneira. Eu me sinto honrado de poder fazer parte desse momento e dizer que o melhor ainda está por vir. Tudo isso é fruto do trabalho de um governo que sabe aonde quer chegar e o que tem que fazer pra poder impactar a vida das pessoas. Pra gente que mora no Centro isso aqui pode não ter peso porque nós temos água na caixa da gente, mas pra quem vive aqui é uma conquista extremamente significativa”, frisou.