Campeonato terá provas entre canis das várias forças de segurança - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 25/04/2024 15:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está recebendo as inscrições para o 1º Campeonato de K9 de Cães de Polícia e para o 4º Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho, que irão acontecer nos dias 26 e 27 de julho, no Parque Natural Municipal de Saudade.

No campeonato, haverá provas de competição entre canis das variadas forças de segurança, nas modalidades de Proteção e Detecção. Já no congresso, vai acontecer um circuito de palestras apresentadas por membros de canis de várias forças de segurança pública com troca de informações e aprendizado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho, através do número de Whatsapp: (24) 98853-6421, onde o candidato deve enviar nome completo e número do RG. É necessário pagar uma taxa de manutenção no valor de 80 reais. O telefone também serve para esclarecer dúvidas e adquirir mais informações.

SERVIÇO:

Prazo: Até o dia 15 de julho

Telefone (WhatsApp): (24) 98853-6421