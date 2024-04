Candidatos podem se inscrever para vagas até o dia 29 de abril; taxa de inscrição é de R$ 69 - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 22/04/2024 15:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 25 vagas para agente de apoio à educação. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 29 de abril (segunda-feira), através do site www.nossorumo.org.br – onde também é possível acessar o edital com todas as informações. A taxa de inscrição é de R$ 69.

Para estar apto ao cargo, o candidato deve ter concluído o ensino médio (com certificado para comprovação) até o dia da convocação. A prova vai ser realizada no dia 19 de maio e o resultado final será divulgado no dia 26 do mesmo mês.

Um agente de apoio à educação atua nas atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, ajudando alunos que precisem de apoio em determinadas tarefas a serem realizadas.

De acordo com a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, o cargo de agente de apoio à educação é de extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes. “Estamos com esse concurso aberto para aquelas pessoas que gostam de estar no dia a dia da educação. Exercer o cargo de agente de apoio à educação é um grande compromisso, visto que estará ajudando principalmente aqueles que necessitam de uma atenção especial”, destacou Fátima.

Assistência Social prorroga inscrição em processo seletivo

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, prorrogou as inscrições para o processo seletivo da pasta, que, anteriormente, seria feito nos dias 18 e 19 de abril. Com o novo prazo, os candidatos poderão se inscrever nos dias 25 e 26 de abril (quinta e sexta-feira). São 50 vagas disponíveis para a formação de cadastro reserva, com contratação temporária.

Os cargos disponíveis são: agente educador para acolhimento institucional em abrigo (cuidador social), pedreiro, eletricista predial ou residencial, cozinheiro, coveiro, roçador e ajudante de funerária.

Poderão se inscrever aqueles que já atuaram em qualquer função pela Prefeitura de Barra Mansa e tiveram a validade expirada de seus contratos de trabalho, por prazo determinado. No entanto, no ato da contratação, o candidato deverá ter pelo menos 06 (seis) meses de desligamento do último contrato com a prefeitura.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), localizadas nos bairros: Ano Bom, Boa Vista 2, Morada Verde, São Pedro, Vila Coringa, Vista Alegre, Vila Natal (Paraíso de Baixo) ou na sede de SMASDH, no Centro. O resultado preliminar será divulgado no dia 29 de abril pelo link: http://www.barramansa.rj.gov.br/transparencia