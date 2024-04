Tiro de Guerra, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, realizou formatura dos novos atiradores - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/04/2024 20:20

Barra Mansa - O dia 19 de abril é marcado pelo aniversário do Exército Brasileiro, que está completando 376 anos. Em comemoração à data e também para manter o compromisso de seriedade e prestação de serviço à população, nesta sexta-feira o Tiro de Guerra (TG 01-016), com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, realizou uma formatura de entrega de boina aos novos atiradores que encerrarão seu ciclo em novembro de 2024.

Uma cerimônia solene foi realizada no Parque da Cidade e contou com a presença de familiares e amigos dos atiradores, autoridades civis e militares, veteranos do TG de Barra Mansa (01-016), além do presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro Soares, e vereadores.

O chefe de instrução dos atiradores do Tiro de Guerra, 1º Sargento Alex Costa de Moraes, destacou a importância do evento desta sexta e frisou para os atiradores qual a conduta a ser seguida na sua vida pessoal e profissional.

“A boina representa o batismo militar. Esta solenidade é de suma importância para a vida dos futuros atiradores e eu fiz questão que as autoridades participassem deste ato. Procuro sempre falar com eles para não perderem os valores, serem homens de respeito, honrar seus pais, valorizar a família, serem chefes de família íntegros e que levem o espírito militar, de exemplo para sociedade, ao longo de suas vidas”, comunicou.

O aluno do Curso de Formação de Cabo (CFS), Ivson Sandim, ressaltou o sentimento dos formandos do TG. "Em nome de todo agrupamento, quero dizer que hoje foi um dia muito importante para nós. Após um treinamento árduo, alcançamos a nossa bela formatura, conquistando a nossa boina e podemos celebrar com familiares e amigos neste dia. Aqui entramos meninos e sairemos grandes homens, grandes pais e provedores de nossas famílias", disse.

Representando o poder público, o presidente da Câmara, Paulo Sandro, parabenizou todos os atiradores, seus familiares e autoridades participantes. "Quero aqui parabenizar o Exército Brasileiro por tantos anos de soberania e proteção à nossa nação. Exalto todos estes jovens que assumiram compromisso com a pátria assim como seus familiares aqui presentes", disse.