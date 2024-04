Serviços públicos essenciais funcionarão em sistema de plantão nos dois dias - Arquivo

Serviços públicos essenciais funcionarão em sistema de plantão nos dois diasArquivo

Publicado 18/04/2024 18:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo para os servidores municipais na próxima segunda-feira (22), por conta do feriado estadual do Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril. O feriado vigora desde 2008, em homenagem ao santo padroeiro do estado do Rio de Janeiro, junto a São Sebastião.

No entanto, os serviços considerados essenciais, como os de saúde, segurança e os realizados pela Defesa Civil e o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), seguirão em sistema de plantão. Confira os detalhes a abaixo.

Saúde

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Hospital da Mulher e a Central de Ambulância funcionarão em esquema de plantão.

Trânsito / Segurança

A Guarda Municipal (incluindo a Patrulha da Mulher) não terá alterações. O contato pode ser feito pelos telefones: (24) 3028-9336 e (24) 3028-9369. Já a Patrulha da Mulher pode ser acionada pelo número: (24) 99931-8829.

Defesa Civil

O atendimento de emergência da Defesa Civil pode ser solicitado por meio do telefone 199 ou do WhatsApp (24) 98121-3427.

Saae-BM

O cidadão que tiver problemas com abastecimento e vazamento de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato com o Saae-BM através dos números (24) 3512-4333 e 115.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo não funcionará no feriado, dia 23, retornando para coleta e atividades normais na quarta-feira, dia 24, das 7h às 11h. Ele está situado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

Restaurante do Povo

O Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, irá funcionar na segunda-feira, dia 22, e retomará normalmente o atendimento na quarta-feira (24).