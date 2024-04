Imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município - Arquivo/CCS MBM

Publicado 17/04/2024 20:11

Barra Mansa - O município de Barra Mansa já aplicou aproximadamente 20 mil doses da vacina contra a Influenza (mais conhecida como gripe), desde o início da campanha, no final de março. O público-alvo da vacina nesta etapa inclui: idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; crianças de 6 meses a 8 anos de idade; pessoas com doenças crônicas; trabalhadores da área da saúde; professores em atividade e demais grupos prioritários.

Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para se vacinar é necessário apresentar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o grupo que mais tem se vacinado é o dos idosos, enquanto que o registra menor procura é o das gestantes e puérperas

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, frisou a importância de a população buscar os postos para se vacinar: “A Influenza é uma doença que pode se agravar e até levar a óbito, se não for prevenida. É importante que se tome a vacina para podermos prevenir as formas graves da gripe, principalmente nos grupos mais expostos a essa doença, como os idosos e as crianças”, explicou.