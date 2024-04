Além das drogas encontradas no quarto, homem confessou ter escondido mais entorpecentes às margens do Paraíba - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/04/2024 20:36

Barra Mansa - Um casal foi preso com drogas por policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), em um quarto de hotel, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa. Com a mulher de 33 anos e o homem de 32 anos, os PMs encontraram quatro pinos de cocaína de R$ 20; um pino consumido de cocaína, de R$ 50; 33 pedras de crack; uma dola de maconha; além de dois celulares, e R$ 2,25 em espécie.

Os policias foram ao local após receberem uma denúncia, que o casal estaria fazendo uso de drogas no quarto de hotel.

Durante a abordagem, o homem confessou aos policiais militares que havia escondido uma bolsa com mais drogas às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Roberto Silveira. Uma outra equipe foi acionada para ir até o local, onde encontraram no local indicado a bolsa com outros 204 pinos de cocaína.

O casal e o material apreendido foram encaminhados à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para o registro da ocorrência.