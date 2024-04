Serviço realizado através do carro fumacê segue contemplando diversos bairros - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 15/04/2024 17:09

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, mantém a atenção e os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika. O serviço realizado através do carro fumacê segue contemplando diversos bairros, propiciando a eliminação dos mosquitos adultos infectados e evitando que as pessoas sejam contaminadas.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, falou sobre a importância do trabalho nesta época do ano. "Passamos por um período de chuvas e calor, o que elevou a proliferação do mosquito. Mas, mesmo assim, não podemos descuidar e devemos seguir em alerta. Destaco o trabalho das equipes que se empenham e mantêm a passagem do carro fumacê nas comunidades. É fundamental que os moradores colaborem deixando as janelas abertas para o produto ter um alcance mais abrangente”, detalhou.

Millena ainda frisou que a união entre o poder público e as comunidades faz toda diferença na prevenção de doenças. “Temos que evitar tudo que pode se tornar um criadouro, como vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo recipientes pequenos, como tampas de garrafas. É importante a população checar sua propriedade, pois poucos minutos salvam vidas”, disse.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Confira a programação do carro fumacê:

- Toda segunda-feira: Centro e Verbo Divino

- Toda terça-feira: Ano Bom, Vila Orlandélia e Cotiara

- Toda quarta-feira: Vista Alegre e Vila Maria

- Toda quinta-feira: Colônia Santo Antônio, Santa Clara e Goiabal

- Toda sexta-feira: Boa Vista I, II e III e São Luiz