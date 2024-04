Assistência Social mostrou serviços, além de tirar dúvidas da população e realizar atendimentos - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 14/04/2024 18:32

Barra Mansa - Durante a manhã deste sábado (13), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), participou de um evento realizado pelo Sest Senat, no Barbará, em alusão à Semana da Saúde no Brasil (2 a 7 de abril).

No evento, a pasta mostrou ao público os dispositivos e serviços realizados pela Assistência Social do município, além de tirar dúvidas da população e realizar atendimentos.

O gerente de Proteção Social Especial, Thiago Gomes Félix, falou sobre a importância da participação da Secretaria no evento. “Estamos aqui para fazer com que a população conheça mais os serviços realizados pela Assistência Social e para que ela entenda os direitos dela, principalmente as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade”, explicou.

No local também foram realizadas atividades como aulas de dança, pilates e hidroginástica, orientações sobre alimentação e higiene bucal e feira de adoção de animais domésticos.