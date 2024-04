Estudantes percorreram instalações da Estação de Tratamento de Água Nova, no bairro Roberto Silveira - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/04/2024 18:34

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em parceria com a Secretaria de Educação (SME) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), promoveu nesta sexta-feira (12), uma ação com alunos da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Batista Barros.

Os estudantes percorreram as instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova, localizada no bairro Roberto Silveira, ao lado do Parque da Cidade. Na ocasião, os alunos foram apresentados às salas de operação e conheceram melhor o funcionamento da unidade, desde a captação da água até o processamento e distribuição para a população.

A visita técnica estava programada para ocorrer no último dia 22 de março – data comemorativa do 'Dia Mundial da Água' –, porém, não foi realizada na época por causa da previsão de fortes chuvas para todo o estado do Rio de Janeiro.

A gerente de operações da ETA Nova, Raquel Almeida, frisou que os funcionários ficam felizes em receber os estudantes e destacou a importância de saberem mais sobre o passo a passo da água até chegar em suas casas. "Aqui na ETA realizamos o tratamento para tornar a água potável. É importante explicar esse trabalho para os mais jovens, pois desde cedo eles podem conhecer melhor todas as etapas do processamento para que a água seja entregue com qualidade. Além da ETA Nova, nós contamos com mais quatro estações, totalizando cinco no município", informou.

A engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, detalhou o foco da ação. "O Dia Mundial da Água é comemorado pela ONU desde 22 de março de 1992. O evento tem como objetivo mostrar para os alunos a importância do cuidado com o nosso Rio Paraíba do Sul até chegar na torneira deles. Em homanagem aos líderes que estão na frente do cuidado com a preservação do meio ambiente, nós trouxemos para a ETA Nova os alunos da Escola Vocacionada à Música e vamos ter a distribuição dos copinhos de água do Saae, para eles terem essa sensação e essa experiência", disse.

Apresentação musical

No primeiro momento da visita, os alunos da Vocacionada fizeram uma homenagem para o meio ambiente, apresentando três músicas, sendo uma delas "Planeta Água", que foi o tema central do encontro.

A diretora da escola, Saionara Maciel, agradeceu a interação proporcionada nesta sexta-feira. "Fomos convidados para vir tocar em homenagem ao Dia Mundial da Água e aos funcionários do Saae. A maioria dos alunos estão conosco desde quando a escola foi inaugurada em 2022. Eles tiveram um crescimento absurdo", frisou Saionara.