Cerca de 90 alunos participaram da palestra, sobre as consequências negativas do bullying - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/04/2024 16:05 | Atualizado 11/04/2024 16:10

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira (11), os alunos do 7º ano do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova, participaram de uma palestra sobre bullying, em parceria com a Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod). Cerca de 90 alunos estiveram presentes e foram orientados em relação às consequências das práticas do bullying e como ele não deve ocorrer, sendo abordadas questões como respeito aos pais, colegas de classe e normas de convivência na escola.

O coordenador da Compod, César Thomé, explicou sobre a importância de conscientizar sobre o bullying dentro da escola.

“Nós falamos com os alunos sobre a responsabilidade de honrar o pai e a mãe e de obedecer às autoridades e regras da escola. As brincadeiras e piadas só são boas quando todos riem e não são legais quando alguém fica desconfortável. Nós queremos mostrar para eles que, ao praticar o bullying, você não sabe como essa pessoa está por dentro. Os atos de agressão e constrangimento podem incentivar a pessoa a praticar atos de loucura contra si própria ou contra os colegas e precisamos evitar que isso aconteça”, frisou César.

A diretora geral da escola, Janaina Mendes, falou sobre a necessidade de conversar sobre o assunto com os jovens. “Nós estamos lidando com alguns conflitos entre os alunos e alguns com os professores também, e, por isso, buscamos essa rede de apoio. Estamos sempre contando com a ajuda do César e do pessoal dos CRAS, fazendo esse círculo para podermos ter essas orientações e ver os nossos alunos cada vez mais focados no que eles precisam estar focados”, apontou.