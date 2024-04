Serviços incluem capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 09/04/2024 21:18

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realiza um trabalho contínuo de limpeza nas ruas e espaços públicos da cidade, com o objetivo de proporcionar qualidade de vida aos moradores, evitar a proliferação de doenças e animais peçonhentos, preservar o meio ambiente e minimizar os transtornos. Os serviços acontecem diariamente e, nesta quarta-feira (10), a programação segue com capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios.

As ações incluem a coleta de volumosos nos bairros: Santa Rosa (nas ruas Antenor Rocha, da Imprensa, Ary Parreiras e outras); no Ano Bom (na Avenida Presidente Kennedy); na Colônia (na Estrada Governador Chagas Freitas); e Região Leste (no Km 100 e no Moinho de Vento).

Equipes da autarquia estarão atuando ainda na retirada de terra, entulho e lama no bairro Nova Esperança (Rua Antônio da Silva Reis, Rua Florianópolis, Rua Luiz Isaque Mercedes e outras).

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. Os telefones para mais informações são: (24) 3322-6195 e (24) 3512-4333.

Confira abaixo a lista das localidades que recebem os serviços nesta quarta-feira:

Capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios:

Região Leste (Boa Vista, Metalúrgico, Km 100 e Moinho de Vento)

Vila Maria (Rua Antônio Graciano da Rocha, Rua Treze de Maio e outras)

Vila Coringa (Rua Major José Bento, Rua Ver. Dr.Ernesto da Silveira e outras)

Vista Alegre (Av. Pres. Tancredo Neves, Rua São Cristóvão, Rua São João, Lot. Sofia e outras)

Centro (Av. Argemiro de Paula Coutinho, Rua Ver. Pinho de Carvalho, Rua José Maria da Cruz e outras)

Boa Sorte (Rua Prefeito Feres Nader, Rua João Bonifácio, Rua Amaro Venceslau e outras)

Vila Principal (Rua Santa Barbara, Rua Um, Rua Quatro, Rua Sete e outras)

Nova Esperança (Rua Antônio da Silva Reis, Rua Florianópolis, Rua Luiz Isaque Mercedes e outras)

Colônia (Estrada Governador Chagas Freitas)

Barbará (Via Sérgio Braga)

Santa Rosa (Rua Antenor Rocha e Rua da Imprensa)

Coleta de volumosos:

Santa Rosa/Ary Parreiras (Rua Antenor Rocha, Rua da Imprensa, Rua Ari Parreiras e outras)

Ano Bom (Av. Presidente Kennedy)

Colônia (Estrada Governador Chagas Freitas)

Região Leste (Km 100 e Moinho de Vento)

Coleta de terra, entulho e/ou lama:

Nova Esperança (Rua Antônio da Silva Reis, Rua Florianópolis, Rua Luiz Isaque Mercedes e outras)