Encontro planejou ações de abordagem e capacitações para proteger e defender direitos das crianças Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 08/04/2024 20:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou, na manhã desta segunda-feira (8), uma reunião com representantes do Conselho Tutelar para alinhar e planejar ações que protejam e defendam os direitos das crianças e adolescentes. O objetivo do encontro foi tratar das abordagens aos pais que colocam seus filhos para pedir dinheiro e vender produtos nas ruas, bem como ações para ajudar e proteger as crianças que estão sofrendo preconceitos nas escolas.



O gerente de Proteção Social Básica, Thiago Félix, ressaltou a importância de reuniões como esta para que as crianças tenham seus direitos garantidos e não sofram qualquer tipo de violação dentro na cidade. “Estamos planejando algumas estratégias para que consigamos atingir o máximo de crianças que têm algum tipo de vulnerabilidade social”, informou.

A conselheira tutelar Carina Maia disse que o número de denúncias relacionadas a menores em situação de vulnerabilidade tem aumentado bastante e é fundamental pensar em soluções que resolvam esse problema: “Nós precisamos estreitar mesmo esse relacionamento com a Secretaria, com foco na questão da abordagem de rua, porque nós temos percebido que tem aumentado o número de denúncias de responsáveis fazendo o uso da criança para pedir dinheiro ou vendendo bala e doce. A importância é fazer um trabalho de prevenção e conscientização da população”, disse.



O secretário da pasta, Fanuel Fernando, destacou que é importante iniciar as abordagens e mantê-las para que o trabalho não seja interrompido: “Nós vamos massificar e intensificar essas abordagens e não parar, fazer com que elas sejam contínuas, para que as denúncias diminuam e as crianças sejam protegidas e possam estudar, brincar e viver como crianças mesmo. Tudo isso vai de encontro à política do prefeito Rodrigo Drable com foco na criança e no adolescente”, afirmou Fanuel.