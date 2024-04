Corredor do Rock teve entrada gratuita, com festa idealizada para toda família - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/04/2024 16:43 | Atualizado 08/04/2024 16:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM), apoiou no fim de semana (5 a 7 de abril) a realização do Corredor do Rock. O evento atraiu centenas de pessoas no Corredor Cultural, ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro, com direito a um telão para acompanhar a final do Campeonato Carioca.

Com entrada gratuita, a festa foi idealizada para toda a família, principalmente para os amantes do rock, e contou com food trucks e espaço com atrações para a criançada. Além disso, houve muita música com shows ao vivo de artistas locais.

Na sexta-feira (5), o agito ficou por conta do Figurótico, com um repertório recheado do melhor do rock nacional. No sábado (6), o público curtiu o som de qualidade da banda Handmade. Já no domingo (7), dia da grande final do Campeonato Carioca, a programação começou no pré-jogo com o som de Dinho. Logo em seguida, a torcida rubro-negra pôde acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 1 a 0 e, em seguida, comemorar ao som de Vitão.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou a alegria de seguir reunindo a população em grandes eventos no Corredor Cultural. “Este espaço foi projetado para acolher a diversidade cultural do nosso município e ter o Corredor lotado é a prova de que os moradores entenderam a proposta. Isso nos traz muita satisfação em poder receber empreendimentos de lazer associados a valores culturais”, disse Bravo.