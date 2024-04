Pasta será responsável pelo desenvolvimento de ações e projetos, além de controle de doenças - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 05/04/2024 18:44

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, sancionou na quinta-feira (4), a Lei Municipal 6.031, que estabelece em Barra Mansa a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais. A nova pasta será responsável pela implantação e desenvolvimento de ações, projetos, medidas de prevenção e controle de doenças e normas para proteção dos direitos dos animais.

O projeto havia sido votado e aprovado nesta semana pela Câmara Municipal, a partir da realização de um abaixo-assinado na Praça da Matriz, no Centro, em que foi possível coletar quase três mil assinaturas de moradores.

Drable ressaltou que a criação da secretaria voltada à causa animal já era planejada pelo governo há um tempo. “Isso vai ser somado ao nosso Hospital Veterinário, que deve começar a ser construído no próximo mês. Nós já temos em Barra Mansa uma clínica veterinária, que realiza castrações, mas ainda é muito pouco perto do que gostaríamos de fazer. Agora que a lei foi sancionada, nós passaremos a contar com uma secretaria de proteção dos nossos animais”, informou o prefeito.