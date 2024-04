Espaço foi inaugurado no mês passado, na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 05/04/2024 15:24

Barra Mansa - A Fábrica de Fraldas de Barra Mansa, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro, deu início nesta semana à entrega dos materiais aos beneficiários. Até o momento, já foram entregues 588 fraldas, 96 para cada paciente para um período de 30 dias. Após esse período, há o retorno para nova retirada.

A iniciativa beneficia pessoas com deficiência física, mental ou neurológica e idosos que não possuem condições de adquiri-las, além daquelas que necessitem de uso contínuo ou temporário e que se enquadrem no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) ou que sejam atendidas por Instituições de Longa Permanência para Idosos.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a importância e demonstrou felicidade com o serviço oferecido. “Eu estou muito contente em poder proporcionar este serviço a todas essas pessoas que necessitam, possibilitando um auxílio contínuo aos seus familiares, até quando for preciso”, expressou o prefeito.

Como obter

Para ter direito ao benefício, o paciente ou responsável legal deve fazer a solicitação pelo site: www.gesconet.com.br/2.0/barramansa/portalcidadao/#/login ou comparecer na Prefeitura para abertura de processo no setor de protocolo. Para determinar a quantidade por pessoa, a necessidade será avaliada pelo médico e deverá ser especificada, sendo limitada a no máximo 90 unidades ao mês por paciente.

Os documentos necessários para a solicitação são:

- cópia do RG ou certidão de nascimento do beneficiário;

- atestado médico que comprove a necessidade;

- cópia do comprovante de residência;

- receita médica no nome do paciente, atestando a indicação, o tamanho e a quantidade adequada.

Após o parecer favorável, às fraldas estarão disponíveis na Farmácia Municipal, situada na Av. Prefeito João Chiesse Filho, 1100, no Centro. Para agendamento da retirada das fraldas, basta entrar em contato pelo telefone (24) 3512-0733, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. É necessário informar o número do processo na ligação.