Inscrições abrem no dia 15 de abril, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br - Paulo Dimas/CCS PMBM

Inscrições abrem no dia 15 de abril, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.brPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 04/04/2024 15:58 | Atualizado 04/04/2024 15:59

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou, nesta quinta-feira (4), o edital do Processo Seletivo nº 004/2024, que visa à contratação de 264 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 107 Agentes de Combate às Endemias (ACE).

As inscrições serão abertas no dia 15 de abril e deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. O candidato deverá clicar na aba “Inscrições abertas” e realizar o cadastro. O valor da inscrição é de R$69,90.

A confirmação das inscrições será divulgada no dia 24 de maio e as provas objetivas no dia 16 de junho. No dia 5 de julho será publicada a homologação do resultado final. O edital está disponível em: www.barramansa.rj.gov.br/selecao-publica-ace-acs.

A supervisora de Vigilância Ambiental, Millena Fonseca, destacou a importância dos agentes para o município. “Esses profissionais desempenham um papel fundamental para ajudar no controle e na prevenção de diversos agravos, principalmente a dengue, que atualmente tem nos deixado em estado de alerta”, explicou Millena.

A coordenadora da Atenção Básica em Saúde, Juliana Russi, explicou o serviço realizado pelos agentes. “Os agentes, que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades”, detalhou.