Local recebeu reforma do alambrado, pintura, limpeza e troca da iluminação do campo - Divulgação/CCS PMBM

Local recebeu reforma do alambrado, pintura, limpeza e troca da iluminação do campoDivulgação/CCS PMBM

Publicado 03/04/2024 16:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), irá realizar a entrega para a população, na noite desta quinta-feira (4), da reforma do Campo da Beira Rio Magno Oliveira (Maguinho), localizado na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira.

O trabalho no local incluiu a reforma do alambrado, pintura, limpeza e troca da iluminação do campo, que agora conta com lâmpadas de LED. Com a revitalização, a população terá mais um local para prática de atividades físicas e lazer.

SERVIÇO

Inauguração do Campo da Beira Rio

Data: Quinta-feira (4)

Horário: 18h30

Local: Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira