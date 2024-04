Requalificação civil e conversão de união estável em casamento serão realizadas sem custos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 02/04/2024 21:54

Barra Mansa - A equipe do Centro de Atendimento LGBTQIA+ de Barra Mansa se reuniu com a juíza da Primeira Vara Cível, Anna Costa, na manhã desta terça-feira (2), para alinhar as estratégias da ação social que permitirá os procedimentos de requalificação civil e da conversão de união estável de casais homoafetivos em casamento. As audiências serão realizadas no Fórum do município, no dia 17 de maio. As inscrições seguem até o dia 30 de abril e podem ser feitas na sede do Centro LGBTQIA+, situado na Rua Santos Dumont, nº 125, no Centro, ou através do e-mail: bmprodiversidade@outlook.com.

De acordo com o gerente de Proteção Social Especial do Centro Atendimento LGBTQIA+, Thiago Felix, esse é mais um passo que o município garante em favor deste público. “Estamos muito felizes em conseguir avançar cada vez mais em políticas públicas que garantam os direitos que são de todos. O melhor de tudo é que essas iniciativas não terão custos aos interessados. Gostaria de frisar que estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à inscrição e documentação”, reforçou Thiago.

A juíza da Primeira Vara Cível de Barra Mansa, Anna Costa, completou. “Barra Mansa é um município que vem crescendo em relação às iniciativas voltadas para o grupo LGBTQIA+, mas, apesar disso, precisamos expandir ainda mais essa rede de apoio. Eles precisam entender que não estão sozinhos e que aqui existem pessoas que vão trabalhar por seus direitos”, afirmou a juíza.

Para que a inscrição seja validada os seguintes documentos deverão ser enviados:

REQUALIFICAÇÃO CIVIL:

- Certidão de nascimento ou casamento

- Identidade e CPF

- Comprovante de residência

- Relatório psicológico (apenas se menor de 18 anos)

- Preencher um formulário online com o nome e o gênero desejado

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO:

- Identidade e CPF

- Certidão de nascimento caso seja solteiro (a)

- Certidão de casamento com averbação do divórcio caso se divorciado (a)

- Certidão de casamento e certidão de óbito do ex-cônjuge, caso seja viúvo (a)

- Comprovante de residência de cada noivo(a)

- Os casais também precisarão de duas testemunhas para confirmar que já vivem juntos, mandando cópia do RG, CPF e comprovante de residência

- Os casais têm que preencher um formulário indicando a data de início da união estável e se já têm bens juntos