Ação vacinou contra a gripe população em situação de rua atendida pelo Centro POP - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 01/04/2024 20:21

Barra Mansa - A Prefeitura da Barra Mansa, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Saúde (SMS), promoveu na manhã desta segunda-feira (1º), uma ação de vacinação contra a gripe para a população em situação de rua atendida pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

O atendimento foi feito por meio do Consultório na Rua, que é uma modalidade de serviço de Atenção Primária à Saúde, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para a população em situação de rua. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou como essas ações de cuidado com a população fazem a diferença para que a procura por vacinação e cuidados com a saúde aumentem.

“É de grande importância inserir a população em situação de rua nos cuidados que temos com a saúde dos munícipes. É uma ação que demonstra que temos essa preocupação de inserir esses cidadãos nas nossas atividades. É uma população que já está incluída nos grupos prioritários e todas as programações em parceria com a Saúde são frutos do nosso trabalho com o prefeito Rodrigo Drable, a quem quero agradecer pela confiança”, ressaltou Fanuel.

A coordenadora do Centro Pop, Kênia Machado, ressaltou que trazer a vacina da gripe para dentro do dispositivo facilitou o acesso para a população em situação de rua. “Muitas pessoas nos procuram com questionamentos relacionados à saúde. Por isso, além de realizar a imunização, nós montamos essa estrutura para tirar todas as dúvidas e levar orientações”, informou.