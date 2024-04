Grupo apresentou espetáculo ?Água Fonte da Vida? na unidade escolar de Barra Mansa - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 01/04/2024 20:02 | Atualizado 01/04/2024 20:04

Barra Mansa - Alunos da Escola Socioambiental CIEP 483 Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, receberam, na tarde desta segunda-feira (1º), o grupo do Projeto Escola Verde. A parceria realizada entre a Secretaria Municipal de Educação e o grupo Nissan possibilitou a apresentação do espetáculo ‘Água Fonte da Vida’ na unidade escolar.

Esse projeto foi iniciado no ano de 2023, sendo cada mês trabalhado de acordo com um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) diferente. A próxima unidade de ensino a receber a encenação será o Colégio Municipal Doutor Maurício Amaral, localizada no bairro Vila Coringa, nesta quarta-feira (03).

De acordo com a diretora do CIEP 483 Ada Bogato, Angela Costa, a parceria entre a Nissan e o município é muito vantajosa para os alunos. “É importante para as nossas crianças aprender sobre o nosso planeta, e com o teatro realizado pelo grupo Escola Verde esse aprendizado fica ainda mais dinâmico e envolvente”, ressaltou.

Uma das representantes do Projeto Escola Verde, Ana Nogueira, falou sobre como funciona a parceria. “Esse patrocínio da Nissan, juntamente com o apoio da Secretaria de Educação, nos permite realizar diversas ações, entre elas teatro, palestras e oficinas, todas elas utilizando os ODS que tratam do futuro do nosso planeta”, explicou Ana.