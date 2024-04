Local vai receber CadÚnico, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar e Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 02/04/2024 22:20

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), deu início nesta terça-feira (2), às obras da nova estrutura administrativa que irá comportar alguns equipamentos da pasta, como o Cadastro Único (CadÚnico), a Casa dos Conselhos, o Conselho Tutelar e o Centro de Atendimento LGBTQIAPN+.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, 80% dos serviços da pasta passarão a ser oferecidos no novo espaço. Os Cras (Centros de Referência de Assistência Social), o Lar Acolhedor e o Abrigo Municipal Pinguilim não sofrerão mudanças.

“O nosso objetivo é melhorar a capacidade, a melhoria, a presteza e agilidade do atendimento aos munícipes, levando comodidade e aconchego aos trabalhadores das nossas unidades e ainda mais conforto à população e aos funcionários. Quero agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Drable, pela confiança e pela parceria para a realização desse projeto. Tudo isso é fruto de um grande esforço e trabalho duro para levar a melhor experiência para todos”, destacou Fanuel.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. Para outras informações, o contato pode ser feito pelo telefone (24) 3512-5692.