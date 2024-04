Evento será neste fim de semana (5 a 7), no Corredor Cultural, com entrada gratuita - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 04/04/2024 16:09 | Atualizado 04/04/2024 16:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, está apoiando o ‘Corredor do Rock’, evento que será realizado neste fim de semana (5 a 7 de abril), no Corredor Cultural, com entrada gratuita. O espaço está localizado entre o Palácio Barão de Guapy e o Jardim das Preguiças, no Centro.

A programação conta com shows de artistas regionais de rock, além de venda de comidas de rua e chopp gelado. Haverá também um telão para transmissão ao vivo do jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu.

Confira a programação completa:

Dia 5 de abril (sexta-feira):

-Show com Figurótico

Dia 6 de abril (sábado):

-Show com Handmade

Dia 7 de abril (domingo):

-Show com Dinho às 15 horas

-Transmissão do jogo às 17 horas

-Show com Vitão após o jogo