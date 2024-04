Material foi encontrado no telhado de uma casa, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado - Divulgação/PMERJ

Barra Mansa - Policiais militares realizaram uma operação na manhã desta sexta-feira (5), no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa, onde detiveram dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, com drogas, armas e material ligado ao tráfico. A ocorrência foi na Avenida Presidente Kennedy.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as guarnições chegaram ao local por volta de 7h, quando escutaram barulho de rádio comunicadores. Os PMs observaram que o barulho vinha da janela aberta de uma residência, e questionaram a pessoa que estava lá dentro, um homem de 23 anos. O homem alegou que havia achado uma bolsa com os rádios na beira de um rio. Os policiais solicitaram que ele desligasse e recolhesse os rádios, para acompanhá-los à delegacia.

Nesse momento, os policiais receberam a informação de que haveria um suspeito guardando armas e drogas em uma residência. A equipe foi até o local, onde fez contato com o suspeito, que demorou um longo tempo para atender os PMs. Enquanto esperavam o suspeito abrir a porta, os agentes ouviram um barulho de algo caindo no telhado.

Quando o homem, de 33 anos, atende a porta, os policiais informaram a ele o teor da denúncia, e o suspeito permitiu a entrada da equipe. Enquanto a busca era realizada, chegaram à casa a irmã, a esposa e a advogada do suspeito.

Dentro da residência, os policiais não encontraram nada ilícito, mas quando vistoriaram o telhado, encontraram 13 pedras de crack; 59 pinos de cocaína; 91 sacolés de cocaína; cerca de 1 quilo de cocaína - a perícia indicou 1.250 gramas da droga e 10 gramas de crack; um carregador alongado 9mm; um coldre de pistola; um porta carregador duplo; 50 munições 9mm; 20 munições .45mm; 91 munições .40mm; uma empunhadura de arma grip; quatro carregadores de rádios; três rádios comunicadores; três baterias; uma balança de precisão; e uma folha com anotações do tráfico.

Todo o material apreendido e os dois suspeitos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para o registro da ocorrência. Os homens foram ouvidos e liberados, e o material permaneceu apreendido.