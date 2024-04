Contra um dos suspeitos detidos havia um mandado de prisão em aberto - Divulgação/PMERJ

Contra um dos suspeitos detidos havia um mandado de prisão em abertoDivulgação/PMERJ

Publicado 06/04/2024 19:28

Barra Mansa - Policiais militares prenderam, no final da tarde desta sexta-feira (5) dois homens, um deles acusado de envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Os PMs foram até a casa onde o suspeito do homicídio estaria, na Rua Oreste Vieira Fonseca, na Vila Maria. Contra o homem, de 22 anos, havia um mandado de prisão em aberto. Os policiais também já tinham conhecimento do envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas.

No local indicado, os PMs encontraram o homem, e após uma revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. Perguntado sobre a arma usada na tentativa de homicídio, o suspeito afirmou que havia devolvido do proprietário, um homem de 28 anos, morador da Rua Maria Augusta de Carvalho, no bairro Saudade.

O suspeito levou os PMs até o endereço do dono da arma, que confessou aos policiais estar com o revólver guardado em casa. Após uma revista, a guarnição encontrou um revólver calibre 32 com numeração raspada, em cima de uma cômoda, além de 33 munições de calibre 38 dentro de uma meia.

Em vários pontos da casa - como em cima de uma cômoda e embaixo da máquina de lavar roupas - os policiais encontraram sacolas com pinos de crack e cocaína, prontos para venda. No total foram arrecadados, além da arma e munições, 259 pinos de cocaína, uma pedra grande de crack e 1 mil pinos para endolação.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), junto com o material apreendido, para o registro da ocorrência.