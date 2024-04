Obras foram realizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades - Arquivo/CCS PMBM

Barra Mansa - Na manhã deste sábado (6), será inaugurada em Barra Mansa a Arena Boa Sorte, no bairro Boa Sorte. As obras foram realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, contando com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

A reformulação do campo transformou o local em uma grande arena esportiva, permitindo mais conforto aos moradores, além de promover o estímulo ao esporte, entretenimento e desenvolvimento. A novidade fica por conta do gramado sintético, substituindo a tradicional grama natural.

SERVIÇO

Inauguração da Arena Boa Sorte

Data: sábado (6)

Horário: 10h

Local: Rua Prefeito Féres Nader, bairro Boa Sorte