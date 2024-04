78º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação foi promovido pela Undime-RJ - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, esteve presente no 78º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RJ) e aconteceu entre os dias 3 e 5 de abril, no Teatro Popular.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, junto com a gerente pedagógica do município se reuniram com secretários e gestores educacionais, entre eles o de Niterói, Bira Marques. O objetivo foi trocar experiências, debater e desenvolver cada vez mais a área educacional em Barra Mansa.



Fátima destacou que o encontro foi muito oportuno. "O Fórum trouxe bastantes reflexões sobre os rumos da educação pública no estado. Diversos temas foram colocados em pauta. Questões sobre as áreas pedagógica e técnica contribuíram no embasamento das discussões e Barra Mansa pôde contribuir e trocar experiências com outros municípios", frisou.

Os debates abordaram temas referentes a diferentes setores, incluindo a neurociência na educação, as gestões, o desenvolvimento infantil, entre outros. O evento foi reservado para membros inscritos com antecedência.