Cerimônia realizada nesta sexta-feira (5) contou com a presença de diversas autoridades - Felipe Vieira/CCS PMBM

Cerimônia realizada nesta sexta-feira (5) contou com a presença de diversas autoridades Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/04/2024 10:41

Barra Mansa - No final da tarde desta sexta-feira (5), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu o governador do Rio do Janeiro, Cláudio Castro, para a inauguração do Restaurante do Povo Irmã Ruth. Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o espaço estava fechado desde 2015, quando ainda era chamado Restaurante Popular.

O Restaurante do Povo irá funcionar de segunda a sexta-feira, oferecendo diariamente 500 cafés da manhã, no valor de R$ 0,50 (entre 6h30 e 8h); 1 mil almoços (10h30 às 14h) e 500 jantares (18h às 20h), cada um custando R$ 1. A unidade de Barra Mansa será a primeira do estado a oferecer as três refeições. Os idosos, as pessoas com deficiência (PcD) e a população em situação de rua (cadastrada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos) terão gratuidade nas refeições.

Participaram da cerimônia de inauguração a vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima; a primeira-dama do município, Regina Borges Motta Costa; o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto; o prefeito de Quatis, Aluísio d'Elias; a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes; o secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra; o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; os deputados estaduais Tande Vieira, Danniel Librelon e Munir Neto; o comandante do 28° BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva; além de secretários municipais, vereadores e entidades de classe.

Em seu discurso, a secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Rosangela Gomes, falou da alegria e satisfação em poder entregar a Barra Mansa o novo equipamento.

“O Restaurante do Povo Irmã Ruth já é a 12ª unidade inaugurada no nosso estado, projeto este que foi iniciado em 2005 e havia parado em 2015. O governador Cláudio Castro é um homem sensível, que faz uma política eficiente de combate à fome, que ainda é um problema gravíssimo no Brasil e no mundo e que se agravou com a pandemia. Aqui serão servidas duas mil refeições, num modelo inovador: de todos os outros, esse será diferenciado. Aqui o Governo do Estado, com muito amor e carinho, servirá o café da manhã por 50 centavos e as outras refeições por um real. O Estado não está pensando no dinheiro, mas sim em servir a quem mais precisa. E de uma forma inovadora, Barra Mansa vai ter o jantar, a partir das 18 horas. Isso é fruto de um trabalho em conjunto do Governo do Estado e do prefeito Rodrigo, que foi incansável para que pudéssemos devolver à população esse equipamento que dá dignidade”, afirmou Rosangela.

O governador Cláudio Castro falou da importância da oferta de refeições a baixo custo e enalteceu a parceria entre os governos estadual e municipal, que já permitiu que investimentos de mais de 100 milhões de reais fossem realizados em Barra Mansa nos últimos anos.

“O projeto do Restaurante do Povo foi assunto de minha primeira conversa com a Rosângela, quando eu fiz o convite para ela assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós conseguimos retomar projetos sociais importantes para o nosso Estado, como o Restaurante do Povo de Barra Mansa, que é a primeira unidade com jantar. Eu quero agradecer ao Rodrigo pelo trabalho que tem realizado, com honestidade e carinho por esse povo. Com isso, conseguimos tirar esse restaurante do papel. É muito mais do que só a refeição, é dignidade. Nós estamos aqui porque vocês confiaram em nós e o que temos que fazer para honrar essa confiança é trabalhar com honestidade para levar política pública de qualidade”, expressou.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu a todo o apoio recebido do governador Cláudio Castro, o que possibilitou a reabertura do Restaurante, além de diversas obras que têm sido executadas no município.

“Deus tem sido bom quando coloca pessoas no nosso caminho, como o governador Cláudio Castro. Nós sabemos o quanto esse restaurante era importante, mas havia sido fechado para nós anos atrás. E agora ele não está sendo só reaberto. Ele está sendo reaberto sendo o primeiro do estado com o café da manhã, o almoço e o jantar, porque ninguém come só uma vez por dia. Isso está sendo feito porque o nosso secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, e as equipes do município e do estado conseguiram, por meio do contrato, ter o menor valor de todos. O que nós gastaríamos para ter só o almoço, aqui em Barra Mansa a gente conseguiu fazer com o mesmo valor o café da manhã, o almoço e o jantar. A palavra de ordem nesta noite é uma só: gratidão”, disse Drable.

A abertura do evento contou com apresentação de alunos da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 Prof. João Baptista de Barros e do Projeto Música nas Escolas.