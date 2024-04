Nova arena recebeu grama sintética, novo alambrado, iluminação de LED, melhorias nos vestiários, e outros - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/04/2024 18:52

Barra Mansa - Na manhã deste sábado (6), o prefeito Rodrigo Drable inaugurou a nova Arena Boa Sorte, localizada no bairro de mesmo nome. A solenidade contou com a participação dos secretários municipais, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro, do vereador Luiz Furlani e demais parlamentares, além do ex-secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, da deputada federal Dani Cunha e seu pai, o ex-deputado Eduardo Cunha.

A nova Arena Boa Sorte recebeu grama sintética, manutenção corretiva com adequações, como novo alambrado, iluminação de LED, melhorias nos vestiários, além de outros serviços no entorno. Durante a inauguração, o prefeito Rodrigo Drable anunciou outras obras para o bairro Boa Sorte.

“Esse espaço é o coração da Boa Sorte e agora ele foi revigorado e renovado para bater mais forte. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje, pois momentos bons são aqueles que colocamos em prática e concluímos aquilo que nos propusemos. Nós nos comprometemos em fazer a reforma do campo e o Bruno, com muita boa vontade, buscou apoio com a deputada Dani Cunha e nós conseguimos mobilizar as forças para isso acontecer. Aproveito a oportunidade para trazer novidades para os moradores. No dia em que anunciamos a obra do campo, nós assumimos o compromisso da quadra e daqui a 10 dias iniciaremos as obras. Além disso, na segunda-feira (8), nós faremos a licitação da nova Clínica da Família”, informou o prefeito.

De acordo com o ex-secretário de Esporte, Bruno Oliveira, a obra do campo, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Infraestrutura e Cidades e com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), foi executada durante o seu período à frente da pasta.

“Essa foi uma demanda nossa, junto à deputada federal Dani Cunha, e hoje estamos entregando um novo espaço esportivo a população. Acompanhei cada passo deste trabalho e hoje estar aqui participando desta entrega é muito importante, pois esse era um sonho de todos, inclusive meu que tive o meu primeiro contato com o esporte aqui. Tenho ótimas lembranças do meu pai me trazendo aos treinos e na época meu treinador era o Isaias, que hoje é o presidente do Boa Sorte Futebol Clube”, recordou Bruno.

A deputada Dani Cunha falou de sua satisfação em poder participar da realização do sonho da comunidade da Boa Sorte. “Eu sou uma pessoa que não prometo, eu prefiro fazer e trazer o resultado. Então hoje pra mim é um dia de muita alegria, pois essa obra é uma realidade. O esporte é disciplina e dedicação, então além dos adultos que vão poder aproveitar este novo espaço, nós vamos poder trazer as crianças e afastá-las de lugares errados. Agradeço aqui a todos os envolvidos neste trabalho, entre eles o governador Cláudio Castro, o prefeito Rodrigo e o ex-secretário Bruno”, disse Dani.

O vereador Luiz Furlani destacou a importância da Arena Boa Sorte para o desenvolvimento dos jovens do bairro. “Toda a minha formação veio através do esporte e não tenho dúvidas que este é o grande vetor de transformação na vida de crianças, adolescentes e jovens. Participar da entrega de um equipamento como este, que é o sonho desta população, me traz muita gratidão, principalmente à deputada Dani Cunha e ao prefeito Rodrigo por proporcionar essa realização ao bairro Boa Sorte”, disse Furlani.

O presidente do Boa Sorte Futebol Clube, Isaias Vicente Filho, agradeceu o trabalho realizado no campo. “No próximo 1º de maio, o Boa Sorte completará 74 anos e esse é o nosso presente. Agradeço ao Bruno Oliveira, ao Rodrigo Drable, à deputada Dani Cunha e a todos os envolvidos nesta obra. O bairro Boa Sorte merecia esta arena maravilhosa e estamos todos muito felizes pela realização deste sonho”, disse Isaias.