As inscrições são gratuitas e vão até esta terça-feira (9) - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

As inscrições são gratuitas e vão até esta terça-feira (9)Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 08/04/2024 21:11

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) e em parceria com o Sest Senat, está com inscrições abertas para o campeonato de basquete 3x3.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone da secretaria – (24) 2106-3491 – ou pelo Instagram @smjelbm. As inscrições são gratuitas e vão até esta terça-feira (9).

O campeonato será realizado no próximo sábado (13), a partir das 8h30, no Sest Senat, no bairro Barbará.

SERVIÇO:

Campeonato de basquete 3x3

Data: sábado (13)

Hora: 8h30 às 16h

Local: Sest Senat - Rua Ariobaldo da Rocha Pímentel, nº 02, Barbará, Barra Mansa.