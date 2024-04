Suspeito preso com drogas tem duas anotações criminais por furto - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/04/2024 21:29

Barra Mansa - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas no início da noite deste domingo (7), no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) estava em ronda pela Rua José Marciano dos Santos, nas proximidades de uma praça apontada como ponto de venda de drogas, quando avistou dois suspeitos.

Um dos homens teria tentado se desfazer das drogas, jogando uma sacola plástica no chão. Os policiais militares o abordaram e verificaram que no interior da sacola havia drogas, e havia dinheiro com ele. Os PMs se dirigiram à residência do suspeito, onde encontraram mais drogas. Com o outro suspeito, nada de ilícito foi encontrado.

No total foram apreendidos com o suspeito 147 pedras de crack (23 gramas); duas trouxinhas de maconha (6g); 33 pinos de cocaína (36g); além de R$ 210 em dinheiro. O homem, de 44 anos, ainda tem duas anotações criminais por furto.

Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o homem de 44 anos foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas. O outro suspeito, de 30 anos, foi ouvido e liberado como testemunha.