Força tarefa envolveu secretarias de Saúde e de Ordem Pública, além do Saae-BM - Chico de Assis/CCS PMBM

Força tarefa envolveu secretarias de Saúde e de Ordem Pública, além do Saae-BMChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 10/04/2024 18:26

Barra Mansa - Uma força tarefa envolvendo as secretarias municipais de Saúde (por meio da Vigilância em Saúde Ambiental) e de Ordem Pública (por meio da Fiscalização de Postura e da Guarda Municipal) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizou, nesta quarta-feira (10), uma ação em uma propriedade no bairro Siderlândia.

Segundo a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a área estava abandonada e com mato alto, o que pode ser foco do mosquito Aedes aegypti, além de oferecer risco de transmissão de doenças aos moradores da comunidade.

“Recebemos reclamações e fomos comunicados que esta área estava propensa a gerar risco ambiental e para saúde das pessoas. Então, entramos em contato com demais setores da Prefeitura, para que fosse efetuada a limpeza e o levantamento das condições do imóvel. Enquanto Vigilância Ambiental, devemos sempre estar atentos e zelosos com a população”, frisou.

O chefe da Divisão de Fiscalização do Cadastro Imobiliário, Gustavo Cândido da Cruz,também participou da ação, e pontuou algumas medidas que serão adotadas. “Promovemos uma vistoria nessas propriedades para averiguar a situação em que elas se encontram. Diante disso, e com base no espelho do IPTU, comunicaremos o setor e, provavelmente, realizaremos a demolição da construção”, ressaltou.

De acordo com os responsáveis pela ação, o dono do imóvel faleceu há alguns anos, assim como um de seus herdeiros, o que fez com que a localidade ficasse em estado de abandono.