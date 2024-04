Evento será realizado neste fim de semana, na Gare da Estação, no Centro de Barra Mansa - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 10/04/2024 21:18

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, irá apoiar a ‘Exposição de Carros Antigos’, que ocorrerá no município no final de semana. O evento começa na sexta-feira (12), às 16h, com finalização às 22h, e continua no sábado (13), das 8h às 14h. Ele tem a realização da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap) e do grupo ‘Amigos da Barra de Direção’.

Em ambos os dias, a exposição ocorrerá no mesmo local, na Gare da Estação, no Centro, onde está sendo construída a nova via do Pátio de Manobras. O evento não afetará o fluxo do trânsito na área central do município.

Haverá três food trucks e carros de som tocando músicas dos anos 70, 80 e 90. Será proibido som alto, assim como a realização de manobras. O principal objetivo do evento é o entretenimento com caráter cultural.

SERVIÇO

Exposição de Carros Antigos

Local: Gare da Estação, no Centro

Data: sexta-feira (12), das 16h às 22h, e sábado (13), das 8h às 14h