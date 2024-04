Zé Abel estava internado há cerca de um mês na Santa Casa, após sofrer uma queda em casa - Paulo Dimas/PMBM

Zé Abel estava internado há cerca de um mês na Santa Casa, após sofrer uma queda em casaPaulo Dimas/PMBM

Publicado 10/04/2024 20:28

Barra Mansa - O ex-vereador de Barra Mansa José Abel Mariano, mais conhecido como Zé Abel, morreu aos 76 anos, nesta quarta-feira (10). Ele estava internado havia cerca de um mês na Santa Casa de Barra mansa, após sofrer uma queda em casa, o que ocasionou um traumatismo craniano. Zé Abel era casado há 50 anos com D. Neuza, e deixa ainda os filhos André, Andreia e Wesley, e netos.

O ex-vereador cumpriu cinco mandatos na Câmara Municipal de Barra Mansa, o último encerrado em 2020, e tinha como reduto eleitoral a Região leste de Barra Mansa.

A prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota oficial de luto, onde lamenta o falecimento do ex-vereador, e o prefeito Rodrigo Drable e os servidores do município prestam condolências aos familiares e amigos. O comunicado lembra ainda que Zé Abel foi o fundador do Núcleo de Educação Infantil Eny do Nascimento Mariano, localizado no bairro Boa Vista. A unidade de ensino decretou luto oficial nesta quinta-feira (11).

O velório e o sepultamento, às 10h desta quinta-feira (11), serão realizados no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.