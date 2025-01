A praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 03/01/2025 15:38 | Atualizado 03/01/2025 15:47

Rio - O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (3), um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em todo o estado do Rio. A comunicação foi feita às 10h25 e vale por 24 horas.



Segundo o alerta divulgado pelo órgão, o volume total de chuva pode variar entre 30 mm e 60 mm por hora, com até 100 mm de acumulado máximo de 24 horas. Os ventos devem ficar intensos de 60 km/h até 100 km/h.



O mapa de risco laranja, que indica perigo, abrange boa parte da região Norte, Noroeste e Sul Fluminense, além da Baixada e Metropolitana do estado.



Nessas condições, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, segundo o Inmet.

Calor e chuva



A expectativa de chuva forte vem no dia em que a cidade do Rio atinge, pelo segundo dia consecutivo, o estágio 2 de Nível de Calor 2 (NC2). Nesta sexta-feira (3), ainda pela manhã, a cidade teve máxima registrada de 38°C.

No sábado (4), o calor deve se manter, mas poderá ser afetado pela aproximação de uma frente fria oceânica. A combinação deve deixar o céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde e noite, podendo vir com raios e rajadas de vento moderadas.

O efeito da frente fria deve reduzir a temperatura máxima para 30°C no próximo domingo (4). Ao longo do dia, o céu estará nublado e há previsão de chuva moderada.