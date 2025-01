Jorge Luis foi morto a tiros em Quintino - Rede Social

Publicado 03/01/2025 15:16 | Atualizado 03/01/2025 15:31

Rio - A família do entregador Jorge Luis da Silva Ferreira Júnior, de 25 anos, ainda busca uma forma de explicar ao filho dele, de 5 anos, a ausência do pai em casa desde quarta-feira (1º). De acordo com o tio do motoboy, Luiz Augusto, o menino tem se mostrado preocupado com a situação e sente a falta do Jorge. Ao sair para trabalhar, o entregador foi morto a tiros em Quintino, na Zona Norte.

"O que ele tinha realmente em mente era dar um futuro bom para o filho dele. A gente está tentando de todas as maneiras deixar ele fora dessa situação, mas ele já começa a dar sinais de preocupação que o pai não aparece. É difícil", lamentou o tio.

Jorge morreu enquanto entregava bebidas e a mercadoria ficou espalhada pela rua. Segundo testemunhas, o rapaz foi atacado por criminosos da Serrinha, em Madureira, que o acusaram de ser informante da polícia. No entanto, a motivação do crime ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

"O Jorge era um garoto trabalhador, não tinha envolvimento com absolutamente nada de ruim. Gostava de andar de moto, tinha suas brincadeiras de futebol, gostava de brincar com os outros... Era um garoto normal e trabalhador. Tinha muitos amigos, vai ter até uma 'motociata' do pessoal que trabalhava com ele. A mulher dele está inconsolável. Muito triste, muito chateada", desabafou Luiz Augusto.

O motoboy foi sepultado na tarde desta sexta-feira (3), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Ele deixa a mulher um filho de 5 anos.