O homem preso tinha um mandado de prisão em abertoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 04/01/2025 09:14 | Atualizado 04/01/2025 12:26

Rio – Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (3), durante operação na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e não resistiu à abordagem.

A ação da Polícia Civil, feita por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), teve como objetivo coibir as atividades criminosas na região, dominada pelo Comando Vermelho.

No local da prisão, os agentes encontraram pichações com alusões à facção criminosa. O suspeito foi encaminhado à Cidade da Polícia.