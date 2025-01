Caso aconteceu em um condomínio na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, no Anil - Reprodução / Google Street View

Publicado 04/01/2025 20:07 | Atualizado 04/01/2025 20:38

Rio - Um homem morreu depois de uma explosão em seu apartamento, na tarde deste sábado (4), em um condomínio no Anil, na Zona Oeste.

Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para o condomínio, localizado na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, por volta das 16h50. As equipes chegaram e encontraram João Paulo de Oliveira Nascimento já sem vida.

Os militares continuaram trabalhando no local, pois a explosão causou um principio de incêndio no imóvel. O fogo foi controlado rapidamente.

Ainda não há informações sobre o que causou a explosão. Segundo o 'RJTV', da TV Globo, o corpo da vítima foi ejetado do apartamento, localizado no sétimo andar, e caiu no estacionamento.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). Equipes da delegacia foram ao condomínio nesta noite para realização de uma perícia, assim como o Esquadrão Antibomba. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da explosão.